الجزائر 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 أبريل 2021 م واساهتمت الصحف الجزائرية اليوم بتأكيد قيادة الجيش الجزائري استكمال عملية تأمين الانتخابات البرلمانية المقررة يوم ١٢ يونيو المقبل، مبرزة أن الانتخابات القادمة محطة حاسمة في مسيرة بناء مؤسسات الدولة وبناء جزائر آمنة ومزدهرة.وتناولت إعلان وزير الصناعة الصيدلانية الجزائري لطفي بن باحمد، أمس، البدء في تصنيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا، في شهر سبتمبر المقبل بالشراكة مع مخبر روسي.مغاربيا، تطرقت صحف الخميس إلى أعلان الحكومة التونسية عن إغلاق جديد للبلاد يبدأ يوم الجمعة وعشية حلول شهر رمضان، بعد تفاقم موجة الإصابات لفيروس كورونا في البلاد خلال الأسبوعين الأخيرين.وتحدثت عن إفادة منظمة الصحة العالمية بتسجيل أكثر من 4 ملايين حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في العالم خلال الأسبوع من 29 مارس إلى 4 أبريل، موضحة أن معدل الإصابة زاد بنسبة خمسة بالمئة مقارنة بفترة الأيام السبعة السابقة.// انتهى //12:57ت م0079