لندن 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 أبريل 2021 م واسنفّذت القوات البريطانية ضربات جوية عدة ضد تنظيم "داعش" الإرهابي شمال العراق الشهر الماضي في إطار عملية منسقة مع قوات برية عراقية استغرقت 10 أيام.وذكرت وزارة الدفاع البريطانية اليوم، أن قوات الأمن العراقية طردت قوات التنظيم من منطقة جبال مخمور إلى الجنوب الغربي من أربيل، في حين نفذت طائرات تابعة للقوات الجوية الملكية وطائرات أخرى للتحالف هجوما جويا خلال العملية، مشيرة إلى أن المتابعة اللاحقة أكدت نجاح الضربات.// انتهى //12:58ت م0080