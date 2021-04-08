عدن 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 أبريل 2021 م واسأكد عددٌ من علماء اليمن أن المبادرة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن تأتي من حرص المملكة على اليمن والشعب اليمني من التدخلات الإيرانية من خلال الميليشيا الحوثية وانقلابها على الحكومة اليمنية .وأوضح رئيس اتحاد الرشاد اليمني الدكتور محمد بن موسى العامري أن هناك ثلاثة أسباب لرفض ميليشيا الحوثي للمبادرة السعودية إنهاء الأزمة في اليمن، يأتي في مقدمتها العقلية المتحجرة التي تسيطر عليهم وما هم عليه من العنصرية، إضافةً إلى كونهم خدم وأدوات بأيدي إيران وهي المحركة لهم ضمن مشروعها التخريبي في المنطقة، إلى جانب رغبة الحوثيين الذين يقودون عصابات سلب ونهب في إطالة الحرب لجمع الأموال والجبايات وأكل أموال الناس بالباطل والمتاجرة بمعاناتهم.وأكد وزير الأوقاف والإرشاد اليمني السابق الدكتور أحمد عطية أن المملكة حرصت من خلال مبادرتها على حقن دماء اليمنيين بعكس الميليشيا الحوثية التي يحرص قادتها على سفك الدم وإطالة أمد الحرب لجني المكاسب وتحقيق المصالح الخاصة بهم.وأضاف: "أن إعلان المملكة لمبادرة إنهاء الأزمة في اليمن وتحقيق السلام عكست حرصها على مصلحة اليمن وسعيها لإحلال السلام والحفاظ على أمنه واستقراره ووحدته، وحرصها على استعادة دولته ورفع المعاناة عن شعبه بكل الطرق الممكنة".// انتهى //12:58ت م0081