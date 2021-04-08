الرياض 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 إبريل 2021 م واسأبرمت مؤسسة الأميرة العنود الخيرية ممثلة بمركز العنود لتنمية الطفل والأسرة "شدن" أمس مذكرتي تعاون مشترك مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في الدرعية وإحدى المدارس الأهلية ، بهدف نشر الوعي المجتمعي عن طريق إعداد وتنفيذ برامج اجتماعية وثقافية، وتقديم الدورات والبرامج التدريبية المتخصصة, وذلك في مقر المؤسسة بالرياض .ومثّل المؤسسة الأمين العام الدكتور يوسف الحزيم، ومثّل لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في الدرعية رئيس مجلس الإدارة سلطان العشان، ومثّل المدرسة مديرها التنفيذي .وتضمنت المذكرة تنفيذ برامج في مجالات: باقة تطوع الطفل، برامج منيع، باقة الأسرة السعيدة، باقة برنامج التربية الوالدية الفعالة، برنامج مصباح، ومجموعات الدعم.ويأتي التعاون كخطوة أساسية في تحقيق النمو المستدام وتعزيز بيئة تنظيم المشروعات الاجتماعية بما يتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.//انتهى//13:44ت م0111