الباحة 26 شعبان 1442هـ الموافق 08 إبريل 2021م واساحتفل مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بمنطقة الباحة بالتعاون مع العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن اليوم ، بالأسبوع الخليجي لصحة الفم والأسنان بحضور منسوبي المركز وأولياء أمور الأطفال.وتضمن الحفل العديد من الفقرات التوعوية بأهمية صحة الفم والأسنان، والتعريف بأعمال وبرامج وأنشطة المركز وخدماته المجانية التي تقدم للأطفال .وأوضح مدير مركز الجمعية بمنطقة الباحة أحمد بن عيسى الزهراني أن هذه الانشطة تسهم في دمج الأطفال مع افراد المجتمع، وتعزز ثقتهم بأنفسهم، متطلعاً إلى تفاعل جميع القطاعات الحكومية ورجال الأعمال والأهالي مع المركز لدعم الخدمات العلاجية والتأهيلية والتعليمية التي توفرها الجمعية مجاناً لهذه الفئة الغالية.// انتهى //13:46ت م0112