الرياض 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 إبريل 2021 م واساستأنف مكتب البريد السعودي بمحطة قطار الحرمين السريع بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة عمله بتواجد طاقم موظفيه لتقديم كافة الخدمات البريدية اللوجستية للمسافرين، حيث يأتي ذلك بالتزامن مع استئناف رحلات قطار الحرمين السريع، تمهيداً لتقديم خدمات نقل الأمتعة والطرود لمسافري قطار الحرمين السريع حسب المواصفات والضوابط الكفيلة بتحقيق الكفاءة والجودة في نقل أمتعة المسافرين.وسيقتصر العمل في المرحلة الأولى على تقديم خدمة شحن الأمتعة وخدمة حفظ الأمتعة وإيصالها إلى محطة الوصول، عبر أسطول ضخم من المركبات تعمل على شبكة من خطوط النقل والميل الأخير في كافة محافظات ومدن المملكة المختلفة، وذلك بواقع أربع رحلات يومياً متنقلة ما بين جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، فيما سيعمل المكتب مستقبلا على تقديم جميع الخدمات البريدية لعملائه عندما يتم تشغيل رحلات القطار على مدار الساعة.تجدر الإشارة إلى أن مكتب البريد السعودي بمطار الملك عبد العزيز الدولي يعمل على ثلاث فترات عمل تبدأ من الساعة 5:30 صباحاً حتى 2:30 صباحا، فيما سيكون دوام شهر رمضان المبارك من الساعة 2:00 ظهراً حتى 7:00 صباحاً.// انتهى //13:49ت م0113