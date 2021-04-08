بريدة 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 أبريل 2021 م واسحصلت جامعة القصيم، ممثلة في الكليات الصحية أمس ، على نسب مرتفعة في إحصائية أداء خريجي الجامعات التي أعلنتها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ، حيث ارتفعت معدلات ونسب النجاح ومتوسطات درجات طلاب الكلية في اختبار الرخصة السعودية لمزاولة مهن الطب البشري وطب الأسنان والتمريض والصيدلة، خلال الفترة من 1 يناير 2018 حتى 28 فبراير 2021م .وكشفت منصة البيانات المفتوحة التي أتاحتها الهيئة لمتابعة الإحصاءات، عن حصول كلية الطب والعلوم الطبية بعنيزة على نسبة 98٪، وحصول كلية الطب بالجامعة على نسبة 92٪ في مهنة الطب البشري، وفي مهنة طب الأسنان حصلت كلية طب الأسنان على نسبة 97٪، وفي مهنة الصيدلة حصلت كلية الصيدلة على نسبة 97٪ وفي التمريض حصلت كلية التمريض على نسبة 97٪.ويأتي هذا الإنجاز الذي حققته الكليات الصحية بجامعة القصيم عقب حصول الجامعة على الاعتماد المؤسسي الكامل حتى عام 2027م ، بعد أن استوفت جميع المعايير والمتطلبات اللازمة للحصول على تجديد الاعتماد الأكاديمي استنادًا على معايير الاعتماد المعدّة من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب.// انتهى //13:51ت م0115