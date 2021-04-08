بريدة 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 أبريل 2021 م واسنفذت وحدة الأمن الفكري بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لقاءً لمنسوبي فرع الرئاسة العامة في منطقة القصيم، ألقاه مستشار معالي الرئيس العام، فضيلة الشيخ حمد بن عبدالعزيز العتيق بعنوان "رب اجعل هذا البلد آمناً", وذلك بمشاركة فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة القصيم الشيخ خالد بن ناصر بن حميد.وتحدث الشيخ العتيق عن أهمية حفظ الأمن في الأوطان وأنها من أعظم النعم، وأضاف بأن علينا التصدي لكل ما يهدف لزعزعة أمن هذا البلد المبارك وعدم نشر الشائعات المغرضة .وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة القصيم خالد بن ناصر بن حميد أن هذه اللقاءات تأتي بتوجيه ومتابعة ودعم من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند - حفظه الله - لتعزيز الجانب العلمي والفكري لدى منسوبي الرئاسة العامة .// انتهى //13:58ت م0118