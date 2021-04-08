الكويت 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 أبريل 2021 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 8ر58 نقطة ليبلغ مستوى 08ر5926 نقطة بنسبة صعود بلغت 1 في المئة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 7ر358 مليون سهم تمت عبر 13394 صفقة نقدية بقيمة 8ر57 مليون دينار كويتي.وارتفع مؤشر السوق الرئيس 3ر27 نقطة ليبلغ مستوى 62ر4772 نقطة بنسبة صعود بلغت 58ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر259 مليون سهم تمت عبر 8112 صفقة نقدية بقيمة 2ر22 مليون دينار كويتي.وارتفع مؤشر السوق الأول 08ر73 نقطة ليبلغ مستوى 39ر6504 نقطة بنسبة صعود بلغت 14ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر99 مليون سهم تمت عبر 5282 صفقة بقيمة 6ر35 مليون دينار.// انتهى //13:59ت م0119