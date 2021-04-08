مابوتو 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 أبريل 2021 م واسأعلن رئيس موزمبيق، فيليب نيوسي، عن طرد المسلحين من مدينة بالما بعد أسبوعين على هجوم شنته مجموعات مسلحة على المدينة الساحلية في شمال البلاد، قرب الحدود مع تنزانيا.وقال فيليب نيوسي في خطاب بثه التلفزيون الرسمي في موزمبيق :" إنه تم طرد الإرهابيين من بالما ، بينما تكافح البلاد منذ أكثر من 3 سنوات مقاتلين معروفين محليا باسم "الشباب" في مقاطعة كابو ديلغادو الفقيرة والغنية بالغاز الطبيعي"، مضيفا أن بلاده لا تزال تكافح الإرهاب.وكانت مجموعات مسلحة شنت في 24 مارس هجومًا كبيرًا تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي على المدينة، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى من مدنيين وعسكريين.// انتهى //14:15ت م0120