بريدة 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 أبريل 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم ، صاحب السمو الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة .وفي بداية اللقاء رحب الأمير فيصل بن مشعل بالسفير والوفد المرافق له في زيارته للمنطقة، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية المتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين.وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وفي ختام اللقاء قدم أمير منطقة القصيم للسفير الإماراتي إهداءً تذكارياً بهذه المناسبة.// انتهى //14:16ت م0121