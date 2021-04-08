عرعر 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 أبريل 2021 م واستشهد أسواق التموين الغذائية هذه الأيام موسماً استثنائياً في كثرة الطلب على السلع الرمضانية التي تحتاجها الأسر تزامنا مع دخول الشهر الفضيل، والتي تستعد فيه الأسر السعودية خصوصاً بطقوس خاصة في التجهيز والإعداد له وسط وفرة السلع الرمضانية من مختلف الأصناف والأشكال والأحجام ونحوها.ورصدت "واس " خلال جولة ميدانية وفرة الكميات والأسعار وسط إجراءات رقابية في تطبيق أعلى مستويات الاشتراطات الصحية، والتقيد بالتدابير والإجراءات الوقائية، من حيث التعقيم والتباعد، ولبس الكمام، ومقياس الحرارة، بالإضافة إلى تطبيق توكلنا للحد من انتشار فيروس كوورنا المستجد.وأكد العديد من المتسوقين استقرار الأسعار وزيارة الطلب على السلع الرمضانية مثل: الشوربة، والأرز، والدقيق، والسكر، والدجاج، والمكرونة، والألبان، والأجبان، ونحوها , مؤكدين أن الالتزام بالتعليمات الوقائية ضرورة ملحة لحماية المجتمع من كورونا والتي هي مسؤولية الجميع.// انتهى //14:27ت م0124