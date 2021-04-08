أبها 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 أبريل 2021 م واسدشنت صحة عسير اليوم مركز لقاحات كورونا ( كوفيد - 19 ) في مركز الأمير سلطان الحضاري بمحافظة خميس مشيط.وهيأت صحة عسير المركز ووفرت جميع الخدمات اللازمة فيه ، كما أنه مصمم بطريقة تسمح باستقبال أعداد كبيرة، وبآلية عمل منظمة من خلال تجهيز منطقتي استقبال و ٦ مناطق تسجيل و ١٥ عيادة تطعيم ومنطقتي انتظار قبل التطعيم ومنطقة انتظار بعد التطعيم ، إضافةً إلى غرفتين للطوارئ ومنطقة حفظ وتحضير اللقاح ، كما يمكن أن تصل الطاقة الاستيعابية للمركز إلى أكثر من 1600 مستفيد بالمركز يومياً يديرها نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة بمساندة المتطوعين الصحيين.وأكدت صحة عسير أنه يمكن التسجيل عبر تطبيق ( صحتي ) ؛ لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وحماية لهم - بإذن الله - من الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد، مجددةً تذكير الجميع بمجانية اللقاح، إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة - أعزها الله - .// انتهى //15:28ت م0146