الرياض 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 أبريل 2021 م واسأطلقت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" مبادرة "سفراء الإنسانية" لدعم العمل الإنساني وإثرائه من خلال تكريم شخصيات معروفة ومتميزة ومشهود لها بحسن السيرة في مجالات العلوم والآداب والفنون والرياضة وغير من مجالات الحياة العامة، ممن يلتزمون بالإسهام في تخفيف المعاناة الإنسانية واستقطاب جهد المجتمع بكل فئاته المادية والمعنوية.وأوضح مستشار الأمين العام لمنظمة الشؤون الإنسانية إبراهيم عثمان أثناء عرضه المبادرة في اجتماعات الهيئة العامة للمنظمة العربية أمس أن الهدف من المبادرة تسليط الضوء على المعاناة الإنسانية عن طريق العمل الإعلامي والاتصالات الشخصية بالفئات المؤثرة في العمل الإنساني خاصة صناع القرار ورجال الأعمال والإعلام، والإسهام في حملات استقطاب الموارد المالية والتبرعات، والتحفيز على التطوع، واستقطاب الشركاء وإطلاق الشراكات الإنسانية، وتعزيز زيارة مواقع العمل الإنساني.وبيّن أن المؤهلات والصفات الشخصية للفائز بلقب "سفير الإنسانية" هي إيمانه بالعمل الإنساني وعمل المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، وأن يكون متميزاً في مجال عمله ومتصفاً بالحكمة وحسن السيرة ومشهوداً له بحسن السيرة، وأن تكون مؤهلاته العمل مع الآخرين والرغبة في التعلم المستمر، والاتصال والقدرة على الإقناع والتحدث لوسائل الإعلام، والتواصل مع فئات المجتمع المختلفة وخاصة المتضررين وضحايا الكوارث، وتقبل الآراء والإرشاد، والاستعداد للسفر خاصة لمناطق العمل الإنساني بكل ما فيها من مشقة.وأوضح أن المبادرة تتطلب إعداد المنظمة لبرنامج مكثف للتعريف بالعمل الإنساني وآلياته، والمبادئ والسياسات القانونية ودور المنظمات الإنسانية الدولية والإقليمية والمحلية، والتعريف بالمنظمة وأهدافها وبرامجها ونشاطاتها، وعلاقتها مع الشركاء والحكومات، وأساليب وآليات ومصادر التمويل للعمل الإنساني.// انتهى //15:30ت م0147