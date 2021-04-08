الرياض 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 أبريل 2021 م واساستقبل نائب رئيس الديوان العام للمحاسبة المساعد للرقابة على الأداء محمد بن سليمان بن دايل بمقر الديوان اليوم معالي مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس محمد الجاسر والوفد المرافق.وناقش الجانبان عددا من الموضوعات التي تهم العمل المشترك، واستعرضا تجربة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وخطتها التشغيلية لتطوير أعمال المراجعة الداخلية وتعزيز دورها في الوزارة، للرفع من مستوى الضوابط الرقابية وحوكمة أعمال الوزارة، بهدف الاستفادة من مرئيات الديوان العام للمحاسبة حيال الخطة، وذلك لما يمتلكه الديوان من خبرات في مجال مهام إدارات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية، وإشرافه على تنفيذ اللائحة الموحدة لهذه الإدارات، كما تم خلال اللقاء استعراض تجربة الديوان في مجال المراجعة الداخلية، إضافة إلى تقديم مقترحاته حيال العرض المقدم من الوزارة.// انتهى //15:33ت م0149