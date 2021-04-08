الرياض 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 أبريل 2021 م واسزار محافظ صندوق التنمية الوطني ستيفن جروف والرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد عدداً من المنشآت الممولة من قبل البنك كجزء من رسالة البنك في تمكين أدوات التنمية الاجتماعية وتعزيز الاستقلال المالي للأفراد والأسر, وذلك في إطار الدعم المستدام لتمويل الأفراد والمنشآت الصغيرة والناشئة من خلال برامج التمويل التنموية الميسرة للمواطنين.وشملت الزيارة عددًا من المنشآت الصغيرة والناشئة بمدينة الرياض وهي: شركة مرن لتقنية المعلومات، والمركز الوطني لأمراض الدم والأورام، ومركز قوة الحركة، إضافةً لمركز دلني للأعمال الذي يقدم البنك من خلاله الخدمات غير المالية كتقديم الاستشارات والبرامج التدريبية لأصحاب المنشآت ورواد الأعمال.واختُتمت الزيارة بالاطلاع على عددٍ من مشاريع الأسر المنتجة التي استفادت من خدمات البنك غير المالية.وثمن محافظ صندوق التنمية الوطني دور بنك التنمية الاجتماعية في تقديم الخدمات المالية وغير المالية وتعزيز ثقافة العمل الحر.يشار إلى أن صندوق التنمية الوطني تأسس بأمر ملكي بهدف رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية لتكون محققةً للغايات المنشودة من إنشائها ومواكبةً لما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية المملكة 2030.// انتهى //15:34ت م0150