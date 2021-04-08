الدمام 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 أبريل 2021 م واسدشن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير بحضور المشرف العام على دعم وتمكين الأمانات بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبد الله بن سعيد اليوم مبادرة "ممتثل" في مجمع الظهران مول، التي تهدف إلى مساندة جهود الرقابة البلدية، وتعزيز سلوك القدوة المجتمعية، إلى جانب التوعية بأهمية الامتثال والالتزام للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19).واطلع معاليه عقب التدشين على ركن الأمانة والجهود التي تقوم بها في رفع مستوى المشاركة المجتمعية تحت شعار "كلنا ممتثل"، وتجول في المجمع للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس "كورونا".وأكد المهندس الجبير أن مبادرة "ممتثل" التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تعتمد على تعزيز أوجه التعاون والتكامل وضم العناصر تحت شعار واحد بعدة طرق أبرزها دعم المنشآت وتحفيزها لرفع مستوى الامتثال، ورفع مستوى الشفافية والامتثال للوائح والأنظمة البلدية من خلال تطوير وتحسين آلية الرقابة والتفتيش، إلى جانب إشراك المتطوعين في عملية التوعية عبر الحضور في الأماكن العامة لتوزيع الأقنعة الخاصة بالحملة، وتوعية الزائرين بأهمية الامتثال بمعايير الحماية للمحافظة على سلامة المجتمع، وكذلك التعريف ببرنامج الامتثال البلدي ومستهدفاته، مشيرًا إلى مشاركة 4200 متطوع ومتطوعة بالحملة للإسهام في نشر الحملة في جميع مدن ومحافظات المنطقة.وبين أن المبادرة تأتي في ظل الجهود المشتركة للجهات الرسمية والخاصة للحد من انتشار الفيروس، مفيدًا أن المبادرة تتضمن مجموعة من الرسائل أهمها الالتزام بالتدابير الوقائية الذاتية، ولبس الكمامات، وغسل اليدين، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، لافتا النظر إلى أن الامتثال هو أمانة واستشعار للمسؤولية لكل فرد ليسهم بتكاتفه مع المجتمع والجهات المختصة في مواجهة الفيروس.// انتهى //15:35ت م0152