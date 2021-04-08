الرياض 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 أبريل 2021 م واسوقع رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري اليوم مذكرة تفاهم مع رئيس جامعة نجران الدكتور فلاح بن فراج السبيعي، بحضور عدد من المسؤولين.وتهدف المذكرة إلى تنفيذ أوجه التعاون المشتركة وتبادل الخبرات بالبرامج العلمية التي تخدم الطرفين، إضافة إلى بناء شراكة إستراتيجية للتعاون وتنفيذ الخدمات الاستشارية والبحثية والتقنية وتوفير الخدمات المساندة والدخول في استثمارات مشتركة بين الجامعتين، والاستفادة من المباني الدراسية و تنفيذ البرامج والمسارات التدريبية المختلفة، ومد جسور التعاون في الجوانب العلمية والبحثية والتدريبية والاستثمارية.// انتهى //15:37ت م0153