الدمام 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 أبريل 2021 م واسنظمت غرفة الشرقية ممثلة بمركز تمكين المرأة أمس، لقاء رائدات الشرقية بمشاركة مختصين في مركز تقديم الدعم للمشروعات المتناهية الصغر التي يتخصص فيها الأسر المنتجة.وأوضح المدير التنفيذي لمركز بناء الأسر المنتجة "جنى" محمود الشامي خلال اللقاء، أن المركز المختص بالمشروعات متناهية الصغر نجح خلال 10 سنوات، في دعم 145 مشروعاً بتقديم قروضاً حسنةً جماعيةً للسيدات بدون كفالات تقليدية، لدعمهن خاصة فئة العاطلات عن العمل، وتمكينهن اجتماعيًا واقتصاديًا من خلال مشروعات فعّالة ومُجدية مدرة للدخل، تبدأ من 6 آلاف ريال حتى 50 ألف ريال في برامج متنوعة.من جهتها، بينت نورة الخضر من إدارة تطوير الأعمال بالمركز، أن المركز يُمكن المستفيدات اقتصادياً واجتماعياً لإيجاد أثر تنموي بتقديم خدمات مالية وغير مالية وفق أفضل الممارسات، إضافة إلى خدمات تمويلية واستشارات فنية بهدف غرس ثقافة العمل والإنتاج لدى المجتمع ومد أفراده بالخبرة العملية وتقديم القروض الحسنة التي تساعدهم للبدء في مشروعاتهم الصغيرة والمتناهية الصغر للإسهام في التنمية، ولتساعد الأسر على توفير العيش الكريم والحفاظ على ترابطها الاجتماعي.وأشارت الخضر إلى أن المركز يقدم القرض بما يتناسب مع قدرة المستفيدة التي تخضع لبرامج تدريبية لتحسين مستوى عملها واستمراره ومراقبة أدائها ونجاحه، وتطوير منتجاته، إضافة إلى قياس أثر القرض والدعم على المستفيدة وتطور مشروعها ومستوى جودتها.// انتهى //15:39ت م0156