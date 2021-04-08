مكة المكرمة 26 شعبان 1442هـ الموافق 8 ابريل 2021م واسكرم رئيس جامعة أم القرى الدكتور معدي بن محمد آل مذهب بمكتبه اليوم 13 طالبة وطالبة حصدوا على 12 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية في معرض جنيف للابتكارات 2021، الذي نظَّمته المنظمة العالمية للمِلكيَّة الفكريَّة، خلال الفترة من 10-14 مارس الماضي عن بُعد .وهنأ رئيس الجامعة أبنائه الطلبة على الإنجاز الوطني المشرف، مؤكداً ضرورة دعم والعناية بالمواهب الشابة، ومثمناً دعم القيادة الرشيدة للعملية التعليمية، منوهاً بدعم معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، لأنشطة الجامعة وبرامجها غير الصفية؛ المعزِّزة لثقافة الابتكار، والتي تسهم في صقل المواهب الطلابية بجانب البرامج التعليمية التي يتلقونها .بدوره أوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عامر الزائدي، أن الوكالة بالشراكة مع الجهات الجامعية ذات العلاقة والكليات ستعمل على تطوير المشاريع الطلابية وتعزيز ثقافتها بين أطياف الطلبة، مشيراً إلى أن البنية التحتية لمقومات المشاريع الابتكارية بالجامعة مكتملة ومرتبطة من طرح الفكرة الأولية حتى خروج المنتج بشكله النهائي عبر مسرعات الأعمال وشركة وادي مكة للتقنية.بدوره بين عميد شؤون الطلاب الدكتور عمر سنبل، أن الطلبة الذين تم ترشيحهم للمشاركة بأعمالهم الابتكارية لمعرض جنيف 2021 خضعوا للتنافس مع طلبة الجامعة على مرحلتين، ضمن مسابقة "ابتكر"، التي تقدَّم إليها 80 طالبًا وطالبة، وتمت تصفيتهم إلى 13 مبتكرًا، حصلوا جميعهم على ميداليات في معرض جنيف ضمن 27 مبتكراً على مستوى المملكة .// انتهى //15:57ت م0159