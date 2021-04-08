الرياض 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 أبريل 2021 م واسشهد معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم حفل توقيع الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين مذكرة تفاهم مع معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز "ICAEW" -عبر الاتصال المرئي- التي تهدف إلى تأسيس علاقة تعاون مشترك بينهما في مجال مهنة المحاسبة والمراجعة، ومجالات مهنية عدة منها إجراء البحوث الفنية، وإقامة الفعاليات المهنية المشتركة، والمشاركة في تقديم المشورة للهيئات المهنية الأخرى.وقع المذكرة الأمين العام للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الدكتور أحمد عبدالله المغامس، والرئيس التنفيذي لمعهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز "ICAEW" ديفيد مايثوز.وستتيح هذه الاتفاقية العمل المشترك بين الطرفين لترسيخ القطاع المحاسبي السعودي وضمان استدامته عبر التبادل المعرفي وتحسين التنمية المهنية والفكرية في هذا القطاع وزيادة عدد الأعضاء المنتسبين للجهتين، وتطوير عدد من المبادرات المهمة وتبادل التجارب والخبرات لما فيه مصلحة القطاع والعاملين فيه بالمملكة وجميع أنحاء المنطقة في المستقبل.وأعرب الدكتور المغامس عن أمله في أن تتكلل الجهود التي تبذلها الهيئة عبر التعاون مع الجهات المهنية الدولية الأخرى بالنجاح في تطوير عدد من المبادرات المهمة وتبادل التجارب والخبرات لما فيه مصلحة المهنة والعاملين فيه بالمملكة وجميع أنحاء المنطقة، مؤكدا ضرورة إقامة علاقات مهنية متينة مع الجهات المحاسبية الدولية مما تتيح لكل طرف الاستفادة مما لدى الطرف الأخر من نقاط القوة، متطلعًا إلى التوفيق بين رؤى الطرفين في سبيل تبادل الخبرات دعماً ومساندة لتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة بالمملكة.من جانبه عبر رئيس "ICAEW" مايثوز عن سعادته بالتوقيع على اتفاقية التعاون المشترك مع الهيئة حيث سيشارك كلا الطرفين نظيره وفق الاتفاقية الموقعة بالخبرة في المجال المحاسبي على الصعيدين الوطني والعالمي، كما سيخططان للتعاون في مسائل تتعلق بالمهنة والأبحاث التقنية والتطوير وتدريب المهنيين ومراقبة الجودة والتعليم.يذكر أن هذه المذكرة جاءت انطلاقا من حرص الهيئة على أهمية تطوير التعاون المشترك بين الجهات الدولية المهنية للرقي بمهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة.// انتهى //16:45ت م0177