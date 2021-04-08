الطائف 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 أبريل 2021 م واسضمن البرنامج المساند لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة وقّع صندوق التنمية الزراعية مذكرة تفاهم مع الجمعية التعاونية للورد الطائفي بمحافظة الطائف اليوم، بهدف دعم المستفيدين في مجال زراعة وإنتاج الورد الطائفي، وذلك في إطار دعم وتعزيز دور الجمعيات التعاونية الزراعية في مختلف المناطق، وذلك بحضور المدير العام للصندوق منير بن فهد السهلي، ونائب المدير العام للصندوق لقطاع الائتمان بدر بن سليمان المالك، حيث وقع المذكرة مدير فرع الصندوق في منطقة مكة المكرمة عامر بن موسى الزهراني، ورئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للورد الطائفي محمد بن زيد آل زيد القرشي.وتسهم المذكرة في تعزيز التعاون المشترك بين الصندوق والجمعية لمتابعة المقترضين الممولين من الصندوق، والاستفادة من القروض لتحقيق مستهدفات البرنامج المساند لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة بالمملكة، وكذلك تقديم الخدمات المتنوعة للمستفيدين، وتوفير المستلزمات الخاصة بالنشاط.وأشار نائب المدير العام للصندوق لقطاع الإستراتيجية المهندس عادل بن عبدالله الجمعة إلى أن أهمية مذكرة التفاهم تكمن في تسهيل تمويل الأنشطة الزراعية الريفية بالتعاون مع الجمعية، وذلك في مجال زراعة وإنتاج الورد الطائفي، وكذلك المنتجات والأنشطة الزراعية الأخرى التي تدخل في هذا المجال، وفقاً لشروط ولوائح ومعدلات الصندوق، كما أنها تأتي ضمن برامج وأنشطة الصندوق في تمويل مختلف مجالات النشاط الزراعي في جميع مناطق المملكة، للمساعدة في تنمية القطاع الزراعي والريفي، ورفع كفاءته الإنتاجية واستدامته باستخدام أفضل الأساليب العلمية والتقنيات الحديثة وذلك عن طريق تمويل تلك المجالات وتقديم قروض ميسرة للمزارعين.وأكد الجمعة أن الصندوق يحرص على تفعيل التعاون وخاصة مع قطاع كبير ومهم مثل الجمعيات التعاونية في مختلف مناطق المملكة، من أجل تطوير أدائها لتحقيق أهداف تطوير القطاع الريفي الزراعي بما ينسجم وأهداف برنامج التنمية الزراعية الريفية.وتقدم الجمعية التعاونية للورد الطائفي خدماتها للمشتركين للإسهام في الرقي بمستوى العمل التعاوني الذي يخدم قطاع الزراعة في زراعة وإنتاج الورد الطائفي ودعم التنمية الريفية، وتوفير المستلزمات الخاصة بهذه الأنشطة الزراعية لتقديمها للمشتركين بأسعار منافسة، وتسويق منتجات المشتركين وفقاً لأنظمة ولوائح الجمعية، إضافة إلى تقديم الدورات التدريبية والإرشادية للمشتركين مع الجمعية ومنحهم شهادات تدريب في النشاط المستهدف.// انتهى //16:50ت م0178