بيروت 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 أبريل 2021 م واساستقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية شربل وهبه في بيروت اليوم نظيره السويسري إغناسيو كاسيس الذي يزور لبنان حالياً.وأوضح الوزير وهبه أنّه تباحث مع نظيره السويسري "المقاربة السويسرية لبعض القضايا في الشرق الأوسط مثل حقوق الإنسان وحرية الإعلام والتعبير"، لافتا النظر إلى أنّ ضيفه أشاد بالمواقف التي تتخذها الدولة اللبنانية عبر وزارة الخارجية، مؤكدا وقوف بلاده إلى جانب لبنان للحفاظ على صيغته المتعددة التي تميز الشعب اللبناني.// انتهى //16:55ت م0181