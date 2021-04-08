المدينة المنورة 26 شعبان 1442هـ الموافق 08 ابريل 2021م واسنظمت جمعية أبناؤنا الخيرية بمنطقة المدينة المنورة لقاء توعويا بمناسبة اليوم العالمي للصحة بعنوان "القدم السكري" بحضور عدد من المهتمين بالتثقيف الصحي .وأوضحت المديرة التنفيذية للجمعية سها القرافي أن هدف اللقاء رعاية الأبناء رعاية شاملة وتوعيتهم بأهم الممارسات الصحية لضمان تمتعهم بحياة صحية آمنة بإذن الله تعالى، وذلك من خلال تقديم أمسية تثقيفية عن القدم السكري لتطوير معرفة الكبار والصغار في هذا المرض .وتناول اللقاء نصائح عديدة لمريض القدم السكري، منها الالتزام بالعلاج المتكامل بالنظام الغذائي المتوازن، إضافة إلى الرياضة اليومية وآلية اختيار الحذاء المناسب للمريض.//انتهى//17:00ت م0183