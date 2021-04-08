الطائف 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 أبريل 2021 م واسعقدت عمادة البحث العلمي اليوم -عن بعد- ورشة عمل "البحث العلمي تحت الضوء برعاية رئيس الجامعة الدكتور يوسف عسيري ومشاركة كلٍّ من ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، حيث تم عرض التحليل التفصيلي لمخرجات البحث العلمي للكليات لعام 2020 م ومقارنتها بالسنوات الماضية وأيضا زيادة نسبة النشر العلمي في الآونة الأخيرة، مما يعطي دلالة على تقدم البحث العلمي بشكل ملحوظ بجامعة الطائف وفق إستراتيجيات تم وضعها للنهوض بجودة البحث العلمي.يذكر أن جامعة الطائف تقدمت في مؤشر النشر العلمي العالمي ISI من المركز الرابع عشر في عام 2020م إلى المركز الثالث وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري على مستوى الجامعات السعودية.كما تم الإعلان عن جوائز النشر العلمي على مستوى الباحثين والكليات بمختلف القطاعات العلمية والطبية والإنسانية وفروع الجامعة.// انتهى //17:03ت م0185