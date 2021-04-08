الأفلاج 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 إبريل 2021 م واسأنهى فريق صبا التطوعي التابع للجنة تنمية الأفلاج خلال الأيام الماضية العديد من البرامج التدريبية والمبادرات الاجتماعية استفاد منها 560 سيدة وفتاة .وشملت البرامج التدريبية التي نفذها فريق صبا النسائي " عن بعد "؛ بناء الشخصية، وتصميم الجرافيك للمبتدئين، وقراءة كتاب الإكسير ، ودورة اكتشف ذاتك، وأساسيات المونتاج ، ودورة الارتقاء بالصحة النفسية ، ودورة هوِّن عليك فماذا ينفع الكدرُ؟، بالإضافة إلى تنفيذ 8 مبادرات اجتماعية وتطوعية .يذكر أن فريق صبا النسائي التطوعي بلجنة تنمية الأفلاج ينفذ على مدار العام العديد من المبادرات ويقدم برامج تدريبية متنوعة للسيدات بالمحافظة، وتم تأهيل وتدريب العديد من المتدربات في الكثير من المجالات.// انتهى //18:24ت م0214