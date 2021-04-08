بغداد 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 أبريل 2021 م واسسجل العراق خلال الـ 24 ساعة الماضية 7817 إصابة جديدة بفيروس كورونا, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 903439 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 34 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 14606, فيما تم تسجيل 4883 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 799327 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 89506, منهم 454 يرقدون في غرف العناية المركزة.// انتهى //18:24ت م0215