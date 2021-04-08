الرياض 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 أبريل 2021 م واسنفذت وزارة النقل خلال شهر مارس الماضي عددًا من الأعمال والمشروعات على الطرق التابعة لها في مناطق المملكة، بهدف رفع مستوى السلامة والجودة على الطرق وتعزيز كفاءة التشغيل، وذلك من خلال فحص وتحديد الاحتياجات وفق العديد من الإجراءات والدراسات التي تقوم بها الوزارة بشكل دوري.وعملت الوزارة على مسح وتهذيب أكتاف الطرق بإجمالي أطوال بلغ (9,834) كيلومترًا، علاوة على انتهائها من تنظيف مجاري الأودية وتنظيف منشأة تصريف المياه لـ(6471) موقعًا، وردم مواقع الإنجرافات بسبب الأمطار في (559) موقعًا، إضافة إلى تنفيذ أعمال إزالة الكثبان الرملية من حرم الطرق بحوالي (890,374) مترا مكعبا، وذلك ضمن أعمال الوزارة التي تسهم في رفع الجودة على الطرق من خلال برامج أعمال الصيانة العادية والجذرية.وعلى صعيد مسح وتقييم الطرق فقد أنهت الوزارة مسح وتقييم (80) جسرًا، كما قامت بقياس معامل الوعورة العالمي للطرق بأطوال 1000 كم/ مسار ، وقياس مقاومة الانزلاق على أسطح الطرق بطول (700) كيلومتر/مسار، إضافة إلى المسح الجغرافي للنقاط المرجعية على الطرق بإجمالي (3000) نقطة، والمسح الجغرافي للمسارات الطولية بأطوال بلغت (950) كيلومترًا، وتأتي هذه الأعمال تعزيزًا لكفاءة التشغيل من خلال فحص الطرق وتحديد احتياجاتها.وعن الطرق الترابية فقد أنهت وزارة النقل أعمال مسح وتمهيد الطرق الترابية بإجمالي أطوال (5022) كيلومترًا، إضافة إلى استخدامها كميات الإسفلت المكشوط الذي يقدر بحوالي (1,780) مترا مكعبا، كما قامت الوزارة بكشط وإعادة سفلتة (248) كيلومترا.يذكر أن وزارة النقل تحرص على تنفيذ أعمالها بأعلى معايير السلامة والجودة، وضمان استمرار أعمالها وفق الخطة التشغيلية للوزارة لإنجاز المشروعات، وتعزيزًا لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، تحقيقًا لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.// انتهى //18:32ت م0217