ينبع 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 أبريل 2021 م واسنظمت الهيئة الملكية بينبع ممثلة بقطاع تطوير الاستثمار وبالتعاون مع ميناء الملك فهد الصناعي اليوم ورشة عمل بغرض بحث سبل رفع تنافسية ميناء الملك فهد الصناعي لمناولة الحاويات. وبدأت الورشة بعرض مرئي عن مدينة ينبع الصناعية، الوضع الحالي والخدمات المقدمة في ميناء الملك فهد الصناعي، كما تم استعراض أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص للتصدير والاستيراد من الميناء، ومناقشة الحلول والتوصيات.تأتي الورشة ضمن جهود الهيئة الملكية بينبع لتطبيق أهداف الخطة الإستراتيجية ورفع كفاءة الأداء وتحسين الخدمات اللوجستية وذلك تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.// انتهى //18:33ت م0219