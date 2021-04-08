اقتصادي / الهيئة الملكية بينبع تنظم ورشة عمل لبحث سبل رفع تنافسية ميناء الملك فهد الصناعي
الخميس 1442/8/26 هـ الموافق 2021/04/08 م واس
ينبع 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 أبريل 2021 م واس
نظمت الهيئة الملكية بينبع ممثلة بقطاع تطوير الاستثمار وبالتعاون مع ميناء الملك فهد الصناعي اليوم ورشة عمل بغرض بحث سبل رفع تنافسية ميناء الملك فهد الصناعي لمناولة الحاويات. وبدأت الورشة بعرض مرئي عن مدينة ينبع الصناعية، الوضع الحالي والخدمات المقدمة في ميناء الملك فهد الصناعي، كما تم استعراض أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص للتصدير والاستيراد من الميناء، ومناقشة الحلول والتوصيات.
تأتي الورشة ضمن جهود الهيئة الملكية بينبع لتطبيق أهداف الخطة الإستراتيجية ورفع كفاءة الأداء وتحسين الخدمات اللوجستية وذلك تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.
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18:33ت م
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