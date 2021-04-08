رام الله 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 أبريل 2021 م واسسجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 28 حالة وفاة و2884 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1898 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" بلغت 88.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.9%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 201 مصاب في غرف العناية المركزة، بينهم 61 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 588 مصابًا.// انتهى //18:43ت م0222