القاهرة 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 أبريل 2021 م واسشاركت مصر اليوم في أعمال الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ 24 الذي يعقد ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.وأكدت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي الدكتورة رانيا المشاط في كلمتها خلال الاجتماع ضرورة تعزيز التعاون متعدد الأطراف في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى، نظرًا لما يمثله ذلك من أهمية قصوى للدول منخفضة ومتوسطة الدخل، وكذلك الدول الصاعدة، التي تواجه مخاطر مرتفعة بسبب الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا، تعوق قدرتها على التعافي والمضي قدمًا في الخطط التنموية.وطالبت الوزيرة المصرية مؤسسات التمويل الدولية بضرورة إعادة صياغة إستراتيجيات التمويل بما يتيح المزيد من أدوات التمويل المختلط وكذلك أدوات التمويل الأخضر، وتيسير شروط التمويلات التنموية، بما يمثل دافعًا للدول المختلفة للتعافي من آثار جائحة كورونا على جميع المستويات.// انتهى //18:45ت م0223