الرياض 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 أبريل 2021 م واسشارك معالي وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف الأستاذ محمد الجدعان، ومعالي محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد المبارك في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين تحت الرئاسة الإيطالية، الذي عُقد افتراضياً أمس بحضور وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من دول مجموعة العشرين والدول المدعوة، إضافة إلى رؤساء المنظمات الدولية والإقليمية.وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا الرئيسة المتعلقة بتطورات الاقتصاد العالمي، واستعراض التقدم المحرز في السياسات المقترحة لمرحلة التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد-19، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون الدولي بين دول مجموعة العشرين لتعزيز النمو القوي والمستدام والشامل.وتأتي الموضوعات التي تمت مناقشتها استمرارًا لما حققته المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين في العام 2020، التي شملت البناء على خطة عمل مجموعة العشرين لدعم الاقتصاد العالمي في ظل جائحة كوفيد-19، والتقدم المحرز في مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لمجموعة العشرين للدول الأكثر فقراً وتمديدها حتى نهاية العام 2021، وتنفيذ الإطار المشترك لمعالجة الديون، إضافة إلى ضمان الوصول العادل إلى أدوات جائحة كوفيد-19 بأسعار معقولة، بما في ذلك الوصول إلى اللقاحات.كما ناقش الاجتماع الخيارات المتعلقة بتعزيز الدعم للدول ذات الدخل المنخفض بما في ذلكتعزيز الاحتياطيات العالمية عن طريق إصدار حقوق السحب الخاصة، وتم بحث السبل الأخرى الضرورية لربط الاستجابة لحالات الطوارئ بنهج أكثر هيكلية.يذكر أن المملكة عضو في اللجنة الثلاثية (الترويكا) لمجموعة العشرين، وهي لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء برئاسة إيطاليا – الرئاسة الحالية لمجموعة العشرين- والمملكة – الرئاسة السابقة- وإندونيسيا – الرئاسة اللاحقة للعام 2022- حيث تهدف هذه اللجنة إلى ضمان عمل رئاسات مجموعة العشرين جنبًا إلى جنب لتحقيق الاتساق والاستمرارية لأجندة المجموعة، وتحرص المملكة على دعم جهود المجموعة المتمثلة في تحقيق النمو الاقتصادي القوي والمتوازن والمستدام والشامل.// انتهى //18:56ت م0227