الرياض 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 أبريل 2021 م واسعقدت لجنة التنظيمات الوطنية اجتماعها الثاني برئاسة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وحضور أعضاء اللجنة من البنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، وهيئة تنظيم المياه والكهرباء، والهيئة العامة للمنافسة، والهيئة العامة للنقل، والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، والهيئة الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي لكونها جهاتٍ ذات دورٍ تنظيمي في القطاعات الرقمية.وتهدف اجتماعات اللجنة إلى ضمان أعلى مستوى من التنسيق وتعزيز التعاون بين الجهات التنظيمية، والمواءمة في تنظيم الموضوعات الرقمية المشتركة بين الجهات، وذلك من خلال إجراء الدراسات لتقييم أفضل الممارسات، وتقديم المقترحات والتوصيات، وإطلاق مبادرات لمشاركة المعرفة بين الجهات، بما يصب في مصلحة تعزيز البيئة التنظيمية الرقمية في مختلف القطاعات الحيوية.يذكر أن لجنة التنظيمات الوطنية أنشئت بموجب قرار اللجنة الوطنية للتحول الرقمي كخطوة إستراتيجية لتوفير بيئة تنظيمية جاذبة ومحفزة لمختلف القطاعات؛ لتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الرقمي وتسريع التحول الرقمي.// انتهى //19:26ت م0238