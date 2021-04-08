جدة 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 أبريل 2021 م واسكرم محافظ محافظة رابغ خالد بن مبيريك في مقر المحافظة الجهات والأفراد أصحاب المبادرات الفائزين بجائزة رابغ للإبداع "بادر"، فيما كرم أعضاء لجنة استقبال وتحكيم المبادرات المشاركة ضمن ملتقى مكة الثقافي الخامس "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟".وحصدت المركز الأول مبادرة (عائلتي معي) المقدمة من مستشفى رابغ العام، فيما حقق المركز الثاني مبادرة (نسمعك) المقدمة من جمعية التنمية الأسرية برابغ، وحصلت على المركز الثالث مبادرة (الأتمتة الإلكترونية) المقدمة من الدكتورة علياء العبدلي.وهنأ المحافظ الفائزين بالجائزة، فيما تم ترشيح المركز الأول للمنافسة على مستوى المنطقة.// انتهى //19:28ت م0239