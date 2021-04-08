الرباط 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 ابريل 2021 م واسعقدت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بالشراكة مع عدد من المنظمات والهيئات الدولية اليوم -حضوريا وافتراضيا- ندوة دولية في موضوع "مهارات ومهن الغد"، وذلك لمناقشة التحولات التي سيشهدها سوق العمل في المستقبل، وتحديد المهن والمهارات المطلوبة لتحسين النمو الاقتصادي والاجتماعي في بلدان العالم الإسلامي.وأكد المدير العام للإيسيسكو الدكتور سالم بن محمد المالك خلال الجلسة الافتتاحية أن 60% من الوظائف الحالية لن تصبح موجودة في المستقبل، وأن 14% من وظائف اليوم يمكن أن تختفي خلال الـ15 إلى 20 عاما القادمة بسبب الأتمتة، مما يفرض ضرورة بناء مهارات الشباب من أجل المستقبل.وأوضح أن الانتقال نحو نموذج تعليمي يدعم مهارات الشباب والطلبة هو الهدف الأساسي وراء الشراكات التي تعقدها المنظمة مع الجامعات والمؤسسات التعليمية لإتاحة الفرص للشباب للحصول على التدريب المفيد في مجالات عمل المنظمة.وشددت كلمات المتداخلين على أن النموذج التعليمي الجديد يجب أن يكون قائما على التكنولوجيا والابتكار، خاصة أن نموذج التعليم الحالي لا يخدم الطاقات الشابة بالعالم الإسلامي، وضرورة مساعدة الشباب على استكشاف المستقبل ومعرفة ما يحتاجه من مهارات وخبرات، وخاصة في مجال مقاولات المستقبل التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة.وتضمن جدول أعمال الندوة أيضا جلسات عمل للتعريف بمهن الغد، ومناقشة قيمة وتحديات الصناعات الثقافية والإبداعية في المستقبل، وتحديات الثورة الصناعية الرابعة وآثارها على سوق العمل، ثم كيفية تدريب الشباب والمعلمين الشباب لمواكبة عالم الغد.// انتهى //19:37ت م0240