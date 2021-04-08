الرياض 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 أبريل 2021 م واساجتمع الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق -عبر الاتصال المرئي- اليوم مع معالي وزير الدولة للشؤون العالمية والإستراتيجيات الدبلوماسية في وزارة الخارجية بجمهورية رومانيا كورنيل فيروتا.وجرى خلال الاجتماع مناقشة تعزيز وتطوير العلاقات المشتركة بين مجلس التعاون وجمهورية رومانيا في مختلف المجالات في ضوء مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها في فبراير 2019م, كما تمت مناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //19:58ت م0243