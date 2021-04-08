الدمام 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 أبريل 2021 م واسنفذت وحدة الأمن الفكري بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لقاءً توجيهياً لمنسوبي فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية، ألقاه عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالعزيز بن ريّس الريس بعنوان "الحملات الشرسة التي تواجهها المملكة العربية السعودية وسبل الوقاية منها", وذلك بمشاركة مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة فهد بن فيصل الثبيتي.وأكد الريس خلال اللقاء أن من أهم سبل الوقاية من هذه الحملات المغرضة الاجتماع مع ولاة الأمر وطاعتهم والالتزام بعقيدة السلف الصالح في السمع والطاعة, منوها بجهود المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه الحملات.من جانبه أوضح الثبيتي أن هذه اللقاءات تهدف إلى تعزيز الجانب العلمي والفكري لدى منسوبي الرئاسة العامة.// انتهى //20:29ت م0249