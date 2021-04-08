إسلام آباد 26 شعبان 1442 هـ الموافق 8 أبريل 2021 م واسأكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي حرص بلاده على تعزيز الاتصالات رفيعة المستوى مع العراق، موضحاً أن استمرار مثل هذه الاتصالات يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.جاء ذلك خلال لقائه اليوم مع مساعد وكيل وزارة الخارجية العراقية للخدمة الخارجية الدكتور صالح حسين التميمي الذي يزور إسلام آباد حالياً.وبحث الجانبان خلال اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات، إلى جانب استعراض سبل تعزيز التعاون التجاري والاتصالات الشعبية بين البلدين.// انتهى //21:40ت م0269