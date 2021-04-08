الرياض 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 أبريل 2021 م واسنيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بــن عبدالعزيز ولي العهـــد نائب رئيس مجــــلس الــــوزراء وزيــر الدفـاع، رعــى معالـــي رئيــس هيئـــة الأركـــان العامــــة الفــــــريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي حفل تخريج الدفعة (34) مــــن طلبة كليـة الملك فهـــد البحرية, وذلـــك بمقر الكلية بالجبيل.وكان في استقبـال معاليــــه لدى وصولــــه الكليـــة، معالي قائد القوات البحرية الفريق الركـن فهــد بـــــن عبــــدالله الغفيلــي، وقائــد المنطقـة الشرقيـة اللواء الركــن سعيــد بـن عبـدالرحمن أبــــو عســـاف, و قائــــد كليــــــــة الملك فهــــد البحريـــــة اللـــــواء البحــــري الطيــــــار الركن فيصـــل بن فهـــد الغفيلـــي.وفـــور وصــول معاليـه بُدء الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى قائد كلية الملك فهد البحرية كلمة بهذه المناسبة.بعد ذلك شاهد معاليه العرض العسكري للكلية، جرت بعدها مراسم تسليم راية الكلية وأداء القسم للخريجين.ثم أُعلنت النتائج, وكرم معاليه المتفوقين من الدفعة (34)، وتقليد الرتب للخريجين, وأخذ الصور الجماعية للطلبة مع معالي رئيس هيئة الأركان ومعالي قائد القوات البحرية وقائد كلية الملك فهـد البحـرية.بعدها قدم قائد كلية الملك فهد البحرية اللواء البحري الطيار الركن فيصل بن فهد الغفيلي هدية تذكارية لمعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي بهذه المناسبــــة.وفِي نهاية الحفل عُزف السلام الملكي إيذاناً بانتهاء الحفل.// انتهى //21:51ت م0272