ياواندي 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 أبريل 2021 م واسقتل ثمانية جنود من الجيش النيجيري جرّاء هجوم شنه مسلحون بولاية بنوي جنوب شرقي البلاد.وأشارت مصادر محلية إلى أن مسلحين مجهولين شنوا هجوماً مسلحاً ضد عناصر من الجيش بالولاية، وأن الهجوم أسفر عن مقتل ثمانية جنود وإصابة عدد كبير من المدنيين بالمنطقة.وفي بيان صادر لحاكم ولاية بنوي "صموئيل أورتوم" إن هناك جنديين اثنين في عداد المفقودين وأنه تم الدفع بجنود إضافيين إلى المنطقة التي شهدت الهجوم.وعلى الصعيد نفسه ذكرت وسائل إعلام محلية أن العملية العسكرية التي أطلقها الجيش عقب الهجوم أسفرت عن مقتل 12 مسلحاً.// انتهى //21:53ت م0273