سياسي / وزير الخارجية المغربي يبحث مع نظيره الفرنسي عدداً من القضايا الإقليمية والدولية
الخميس 1442/8/26 هـ الموافق 2021/04/08 م واس
الرباط 26 شعبان 1442 هـ الموافق 8 أبريل 2021 م واس
بحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج ناصر بوريطة اليوم افتراضياً، مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، عدداً من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.
وأكد الجانبان على إرادتهما في مواصلة التشاور، وتنسيق أعمالهما داخل الهيئات الدولية والمتعددة الأطراف بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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