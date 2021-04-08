الرباط 26 شعبان 1442 هـ الموافق 8 أبريل 2021 م واسبحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج ناصر بوريطة اليوم افتراضياً، مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، عدداً من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.وأكد الجانبان على إرادتهما في مواصلة التشاور، وتنسيق أعمالهما داخل الهيئات الدولية والمتعددة الأطراف بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //21:53ت م0274