واشنطن 26 شعبان 1442 هـ الموافق 8 أبريل 2021 م واسأجرى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اتصالاً هاتفياً اليوم مع وزيرة الدفاع والحماية المدنية والرياضة السويسرية فيولا أمهيرد، بهدف تبادل وجهات النظر حول بيئة الأمن العالمي، وتعزيز الالتزام المتبادل تجاه العلاقات الدفاعية الثنائية بين الولايات المتحدة وسويسرا.وأكد الجانبان خلال الاتصال، على أهمية مذكرة التفاهم الأمريكية السويسرية لعام 2020 بشأن التعليم والتدريب والتمارين العسكرية، ومحادثات الدفاع الثنائية التي عقدت في مارس 2021 لتعزيز التعاون الأمريكي السويسري في مجالات مثل الأمن السيبراني والتكنولوجيا الخضراء والمرأة في القوات المسلحة.كما ناقش الجانبان قرار شراء تحديث الدفاع الجوي القادم في سويسرا.// انتهى //21:59ت م0279