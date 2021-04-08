واشنطن 26 شعبان 1442 هـ الموافق 8 أبريل 2021 م واسالتقى المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري خلال زيارته للهند هذا الأسبوع برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.وناقش الجانبان خلال اللقاء، سبل تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والهند في معالجة أزمة المناخ ورفع الطموح العالمي قبل انعقاد قمة القادة التي دعا لها الرئيس الأمريكي جو بايدن، حول المناخ في الفترة من 22 إلى 23 أبريل.وأكد الجانبان ضرورة العمل معاً بشكل خلاّق في أجندة 2030 للتقنيات النظيفة والخضراء في خدمة الكوكب، مشيرين إلى أن المسؤولين في كلا البلدين سيسعون إلى السبل التي يمكنهم من خلالها تعميق شراكتهم بشأن المناخ والطاقة النظيفة في هذا العقد الحرج.كما التقى المبعوث الأمريكي خلال زيارته الهند، بوزير البيئة والغابات وتغير المناخ الهندي براكاش جافاديكار؛ ووزير المالية نيرمالا سيترامان، ووزير الشؤون الخارجية صابرمانيام جيشانكار؛ ووزير البترول والغاز الطبيعي والصلب دارمندرا برادان، ووزير الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة راج كومار سينغ؛ ووزير السكك الحديدية والتجارة والصناعة بيوش جويال.وشارك المبعوث الرئاسي الأمريكي جون كيري في مناقشات مائدة مستديرة مع قادة الأعمال والمجتمع المدني ، بما في ذلك مائدة مستديرة مع القيادات النسائية في مجال الطاقة وتغير المناخ.// انتهى //22:02ت م0280