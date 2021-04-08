سكاكا 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 أبريل 2021 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الجوف، الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس الاقتصادي، بمناسبة تدشين مشروع محطة سكاكا للطاقة الشمسية، الذي يُعد باكورة مشروعات الطاقة المتجددة في المملكة، وتبلغ سعته الإنتاجية 300 ميجاوات.وأوضح سمو أمير الجوف أن تدشين هذا المشروع، يأتي في إطار النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة والمنطقة في هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، لتصبح المملكة رائدة في تبني وتطبيق التقنيات الحديثة ومشروعات التنمية المستدامة والطاقة المتجددة.وأكد سموه أن مشروع محطة سكاكا للطاقة الشمسية، ومشروع دومة الجندل لطاقة الرياح بمنطقة الجوف، وغيرها من المشروعات الطموحة بقطاع الطاقة المتجددة في مختلف مناطق الوطن، واحدة من ثمار رؤية المملكة 2030 التي أطلقها سمو ولي العهد، وتستهدف التوسع في الطاقة المتجددة والنظيفة الصديقة للبيئة، كما تنسجم هذه المشروعات مع مبادرة السعودية الخضراء التي كشف عنها سمو ولي العهد وستعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 4 بالمئة من المساهمات العالمية، وذلك من خلال مشاريع الطاقة المتجددة التي ستوفر 50 بالمئة من إنتاج الكهرباء داخل المملكة بحلول عام 2030.وقال أمير الجوف: نعتز ونفتخر في المنطقة وكافة أرجاء الوطن بهذه المشروعات الطموحة، وسنبذل قصارى جهدنا لدعمها وإنجاحها، ليعمل جميع أبناء الوطن لتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة والارتقاء بالوطن إلى القمة في كافة المجالات، وتعزيز الرخاء والازدهار واستدامة التنمية والبيئة, سائلا سموه الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين, ويديم على الوطن الغالي نعمة الأمن والاستقرار.// انتهى //22:03ت م0281