مابوتو 26 شعبان 1442 هـ الموافق 8 أبريل 2021 م واسأكد قائد بالشرطة في موزمبيق، العثور على جثث 12 شخصاً يحتمل أنهم أجانب، مذبوحين بعد هجوم تبناه تنظيم "داعش" على بلدة بالما شمالي البلاد، بالقرب من مشاريع غاز طبيعي.وقال قائد الشرطة بيدرو دا سيلفا للتلفزيون الحكومي، إنه "لا نستطيع التأكد من جنسيات القتلى، وأعتقد أنهم أجانب ".وتأتي الأنباء، في الوقت الذي يختتم فيه زعماء المنطقة اجتماعاً اليوم ، لبحث التعامل مع أعمال العنف في الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا.// انتهى //22:05ت م0282