حائل 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 أبريل 2021 م واسالتقى معالي رئيس جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم بمكتبه اليوم, وفد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الذي يزور الجامعة.وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون والشراكة في برامج التدريب والتأهيل المشتركة بين الهيئة والجامعة سواء للطلبة أو لأعضاء هيئة التدريس, إضافة إلى تبادل الخبرات العلمية والعملية بين القطاعين.حضر اللقاء وكيل جامعة حائل للشؤون الأكاديمية الدكتور زيد الشمري ورئيس لجنة عمداء الكليات الطبية وعميد كلية العلوم الطبية التطبيقية الدكتور قرين القرين.// انتهى //22:08ت م0283