الرياض 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 أبريل 2021 م واستوج عضوا مجلس إدارة الاتحاد السعودي عبدالعزيز العفالق ونزيه النصر فريق الفتح بكأس الدوري الممتاز للناشئين تحت 17 عامًا للموسم الرياضي 2020 - 2021.وجاءت مراسم التتويج بعد مباراة الفريق التي جرت اليوم أمام الجيل على ملعب نادي الفتح وانتهت بفوز أصحاب الأرض بنتيجة 4 - 0 لحساب الجولة الـ 29 وقبل الأخيرة.وكان الفتح حسم رسميًا فوزه بلقب الدوري بعد فوزه الجولة الماضية على هجر واتساع الفارق بينه وبين النصر الوصيف إلى 10 نقاط قبل جولتين من النهاية.// انتهى //22:43ت م0297