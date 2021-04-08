الرياض 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 أبريل 2021 م واسانطلقت اليوم بطولة المملكة للسباحة والغطس لجميع الفئات السنية وتستمر لمدة ثلاثة أيام على مسبح وزارة الرياضة في الصالة الخضراء بجدة، وينظمها الاتحاد السعودي للعبة.ويشارك في البطولة 43 نادياً من جميع مناطق المملكة و350 لاعباً ويقود البطولة تحكيمياً 33 حكماً.وشهد اليوم الأول من البطولة تحطيم رقم قياسي جديد في سباق ١٠٠ م ظهر ٩-١٠ سنوات وكان الرقم السابق باسم اللاعب علي المرهون من نادي الصفا ١:٢٧:٣٨, وجاء الرقم الجديد باسم اللاعب جاسم محمد الغريب من نادي الفتح‏١:٢٦:١٦ .وهنأ بهذه المناسبة رئيس الاتحاد السعودي للسباحة المهندس أحمد القضماني اللاعب جاسم الغريب لتحقيقه الرقم القياسي في لعبة السباحة.وتهدف البطولة إلى رفع المستوى الفني للأندية واختيار السباحين المميزين وضمهم إلى منتخب السباحة لجميع الأعمار السنية، وإعطاء فرصة للاعبين للمشاركة والاحتكاك لتطوير مستواهم، والتأهل لبطولة الخليج وتحطيم أرقامهم الشخصية في مختلف السباقات، وتنافس فيما بين الأندية لتحقيق نقاط إستراتجية دعماً للأندية.// انتهى //22:44ت م0298