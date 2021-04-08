القاهرة 26 شعبان 1442 هـ الموافق 8 أبريل 2021 م واسكسب فريق الزمالك نظيره هليوبوليس بنتيجة 41 - 34، خلال مواجهتهما اليوم على صالة الدكتور حسن مصطفى الرياضية بمدينة 6 أكتوبر، ضمن منافسات المرحلة الثانية لدوري المحترفين لكرة اليد.وبتلك النتيجة تصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 34 نقطة متساوياً مع الأهلي بفارق المواجهات المباشرة لصالح الزمالك، فيما تجمد رصيد هليوبوليس عند 19 نقطة في المركز السادس.// انتهى //22:46ت م0300