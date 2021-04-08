واشنطن 26 شعبان 1442 هـ الموافق 8 أبريل 2021 م واسأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، التزام الإدارة الأمريكية بسحب قواتها من أفغانستان، مشيراً إلى أن الإدارة لاتزال تقيّم قرار سحب القوات في مطلع مايو المقبل.وقال برايس في المؤتمر الصحفي اليومي: إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يستعد لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيلتزم بالمهلة التي تنتهي في الأول من مايو، لسحب آخر 3500 جندي أمريكي في أفغانستان.// انتهى //22:47ت م0303